شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهزيمة من ريال مدريد..موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره نادي ليفربول في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره نادي ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بخمسة اهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي للعودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي كريستال بالاس ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي كريستال بالاس يوم السبت المقبل الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.