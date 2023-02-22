شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسلم طالبان سفارة أفغانستان الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وسائل إعلامية ناطقة بالفارسية النقاب عن موعد تسليم إيران السفارة الأفغانية لديها لحركة طالبان، مشيرة إلى أنه سيكون الإثنين المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، عن مصدر مطلع في طالبان قوله:" إن الخارجية الإيرانية قررت تسليم السفارة الأفغانية في طهران لحركة طالبان، بعدما قامت الأخيرة بتسمية سفير لها في طهران يدعى "فضل أحمد حقاني".

وأضاف المصدر، الأربعاء، أن "مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، رسول موسوي، استدعى سفير أفغانستان الحالي عبد القيوم سليماني، وأبلغه بأن طهران قررت تسليم حكومة طالبان مبنى السفارة الأفغانية بطهران".

وسيطرة طالبان على أفغانستان منتصف أغسطس/ آب 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، ولكنها لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي.

وبهذه الطريقة، تعد طهران أيضًا من بين عواصم دول المنطقة التي قبلت رسميًا مبعوث حكومة حركة طالبان لتسليم منصب سفير.

وأوضح المصدر الأفغاني، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "بي بي سي فارسي"، "إن مساعد وزير الخارجية الإيراني، أبلغ السفير الأفغاني الحالي عبد القيوم سليماني أن الحكومة الإيرانية قبلت بمرشح خارجية طالبان".

ووفق هذا المصدر "فقد تم تحديد موعد التسليم السفارة الأفغانية لحكومة طالبان الاثنين المقبل 27 فبراير/شباط الجاري"، فيما رجحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن تكون عملية التسليم في مطلع مارس/آذار المقبل.

وبحسب التقرير فإن "طالبان رشحت أيضًا شخصًا لتولي منصب القنصل العام لها في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وذلك بعدما ترك القنصل السابق منصبه بعد هيمنة طالبان على السلطة".

وبحسب "بي بي سي فارسي"، قامت وزارة خارجية طالبان أيضًا بتقديم دبلوماسيين كمستشارين للسفارة للتعليم والتجارة.

من جانبه، قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على أسئلة المراسلين حول التغييرات الداخلية في السفارة الأفغانية في طهران، أنه "لم يطرأ أي تغيير على مواقف إيران بشأن كيفية التفاعل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان".

وقدمت طالبان دبلوماسيين آخرين من المستوى المنخفض إلى البعثات الأفغانية في إيران.

وفي وقت سابق، أكدت المصادر لـ "بي بي سي" أن 3 ممثلين عن طالبان توجهوا إلى السفارة الأفغانية في إيران، وأن الحكومة الإيرانية قبلت مهمتهم.

كما أشار التقرير للهيئة الإذاعية البريطانية أنه لا يزال مصير عدد من الدبلوماسيين والموظفين الأفغان في طهران مجهولًا بعدما وافقت إيران على تعيين سفير جديد مرسل من قبل حكومة حركة طالبان.

وتخضع معظم السفارات الأفغانية في الدول الأجنبية حاليا إلى سيطرة دبلوماسيين من الحكومة السابقة.