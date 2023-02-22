روسيا تطالب أمريكا بوقف عرقلة استئناف معاهدة ستارت الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت روسيا، اليوم الثلاثاء، أمريكا بالامتناع عن الخطوات التي تعرقل استئناف معاهدة ستارت الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنها ستحترم مستويات ترسانتها النووية بموجب معاهدة نيو ستارت.

وشددت الوزارة على أنها ستراقب تصرفات أمريكا وحلفائها في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

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وأضافت الوزارة أن روسيا تعتزم التزام نهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة.