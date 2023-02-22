الرئيس الفلسطيني يدعو لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة بوقف الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى وغيرها من الأعمال الأحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأطلع الرئيس الفلسطيني، أعضاء مركزية “فتح”، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات التي جرت مع الأشقاء العرب، والجانبين الأمريكي والإسرائيلي، بهدف وقف التصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وجددت اللجنة المركزية تأكيدها على الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني والثوابت الوطنية، على أن يؤدي وقف الإجراءات الأحادية الجانب إلى فتح أفق سياسي وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت مركزية فتح، بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومواجهتهم الإجراءات العنصرية من قبل حكومة الاحتلال وجيشها، واعتداءات المستوطنين،

في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه وثوابته مهما كان الثمن.

وعبّرت مركزية فتح عن تقديرها واعتزازها بالأسرى الذين يخوضون الصعاب أمام المحتل الذي يحاول بكل السبل النيل من عزيمتهم وصمودهم.

ودعت مركزية فتح الجميع إلى وحدة الصف الوطني، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتصليب الجبهة الداخلية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته والمشروع الوطني من تهديد وجودي بسبب سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ومن ضمنها الحصار المالي.

وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لبحث العديد من قضايا الوضع الداخلي للحركة، بما فيها إنهاء التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح.