ماكرون مدافعًا عن إصلاح نظام التقاعد: لا بد من العمل لفترة أطول

ياسر رشاد - القاهرة - دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياء في الشارع كما في البرلمان.

وقال ماكرون: "علينا العمل لفترة أطول وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية".

جاء ذلك ردا على سؤال لماكرون عن هذا الأمر فور وصوله فجرا إلى رانجيس في ضاحية باريس الجنوبية، خلال أول اتصال مباشر له مع مواطنيه منذ إطلاق المشروع مطلع العام.

الرئيس الفرنسي: نحتاج للعمل لفترة أطول قبل التقاعد

يجازف الرئيس بجزء من رصيده السياسي في إطار هذا الإصلاح، وهو الإجراء الرئيسي لولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ويعكس رغبته المعلنة في إصلاح فرنسا.

ودفع إصلاح نظام التقاعد، الذي

يهدف لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بملايين الفرنسيين الذين يعتبرونه “ظالما” إلى الشارع منذ اليوم الأول من الإضرابات والتظاهرات في 19 يناير.

وقال ماكرون لصحفيين: "نعلم جميعا أننا نعيش لفترة أطول ولا معجزات على هذا الصعيد.. إذا أردنا الحفاظ على نظام تقاعدي يقوم على التوزيع علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول إنه أمر يسعدنا، إنه أمر لا يسعد أحدا".