انت الان تتابع خبر في طهران.. محادثات بين الكاظمي وعبد اللهيان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان عبد اللهيان قد اجرى محادثات في طهران مع الكاظمي خلال زيارته الى طهران قبل عدة اشهر حول آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

يذكر أن بغداد استضافت خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية.



ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية الايراني بزيارة الى العراق الاسبوع الجاري لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين حول زيارة وزير الخارجية إلى العراق: إن "هذه الزيارة ستتم في إطار مختلف قضايا العلاقات الثنائية بين إيران والعراق وفي سياق المشاورات الإقليمية الإيرانية مع الدول الصديقة والجارة".