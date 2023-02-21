4 أطفال يقتلون يوميا في حرب أوكرانيا

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وقالت إنجر أشينج رئيسة المنظمة، وهي تقدم التقرير، إن الحرب التي استمرت ما يقرب من عام بالضبط حتى الآ، هي كارثة على الأطفال.
وكشف التقرير أن الأطفال تعرضوا لبعض أسوأ جرائم العنف خلال الحرب، من بين ذلك التعذيب والعنف الجنسي والقتل، وأنه لا يتم الإبلاغ عن كثير منها.
وأكدت المنظمة أن كل طفل في أوكرانيا أمضى في المتوسط 920 ساعة، أو أكثر من شهر، في المخابئ منذ بدء الحرب. وأن الوضع أسوأ في المناطق القريبة من الجبهة.
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