جمع انتخابات باكستان توفيرا للوقت والمال

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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، عن الوزير قوله، إنه يتعين على كبير مفوضي الانتخابات تحمل هذه المسؤولية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكل من: الجمعية الوطنية (البرلمان)، ومجالس الأقاليم.
وأضاف، بأن حكومة تسيير الأعمال في البلاد ستتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات العامة والإقليمية، مشيرا إلى أنه وفقا للوضع الاقتصادي الحالي، ينبغي على لجنة الانتخابات أن تجري الانتخابات في أكتوبر المقبل، لتوفير الوقت والمال.
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