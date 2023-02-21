شكرا لقرائتكم خبر جمع انتخابات باكستان توفيرا للوقت والمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الداخلية الباكستاني رنا ثناء الله خان، إن اللجنة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن إجراء انتخابات شفافة في عموم البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، عن الوزير قوله، إنه يتعين على كبير مفوضي الانتخابات تحمل هذه المسؤولية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكل من: الجمعية الوطنية (البرلمان)، ومجالس الأقاليم.

وأضاف، بأن حكومة تسيير الأعمال في البلاد ستتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات العامة والإقليمية، مشيرا إلى أنه وفقا للوضع الاقتصادي الحالي، ينبغي على لجنة الانتخابات أن تجري الانتخابات في أكتوبر المقبل، لتوفير الوقت والمال.