شكرا لقرائتكم خبر أمريكا لمجلس الأمن: انتبهوا لصواريخ كوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في إيجاز لمجلس الأمن في نيويورك: «ندعو كل عضو في هذا المجلس إلى الانضمام إلينا، في إدانة الأنشطة غير القانونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشدة، وحثها على الانخراط في الدبلوماسية».

وتأتي دعوة جرينفيلد في أعقاب إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين قصيري المدى مشتبه بهما باتجاه بحر اليابان.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد يومين من إطلاق بيونج يانج لما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات السبت الماضي.