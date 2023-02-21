6 اتفاقيات سعودية تخفف آلام المحتاجين حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت المملكة 6 اتفاقيات لدعم مشاريع وبرامح إنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم اليمن والسودان والدول المتضررة من الأزمات والكوارث، في ختام منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة الذي استضافته العاصمة الرياض على مدار يومين.

وناقش المنتدى بمشاركة 50 دولة وما يقارب من 60 منظمة، الفجوة الإنسانية وتوحيد الجهود وآليات تطوير العمل الإنساني، وتفعيل إيجاد حلول مستدامة وفاعلة، والاستفادة من التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وتوسيع المساعدات والتحقق من أثرها على الأرض، وتفعيل الرقابة والشفافية والحيادية، إضافة إلى تركيزه على دور المرأة والشباب في الاستجابة الإنسانية، ورفع مستوى الحماية للفئات الأكثر ضعفا، والعناية بقضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة وتعزيز الشراكات ودعم الدراسات والبحوث الميدانية الرامية إلى زيادة أثر العمل الإنساني.

وفي اليوم الختامي للمنتدى، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وقعه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة مع المدير التنفيذي بالنيابة للمكتب جينس كريستيان واندل، واتفاقية أخرى مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، بهدف تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة والخبرة الميدانية.

وتخفيفا لمعاناة بعض المرضى في السودان والفئات المحتاجة، وقع مركز الملك سلمان اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع صنائع المعروف لدعم العمليات الجراحية في السودان، ويستفيد منه 136 فردا، حيث يتكفل المركز بتنفيذ العمليات الجراحية في مختلف المجالات الطبية، مثل علاج كسور الأيدي والأرجل وعمليات تثبيت غضاريف العامود الفقري، وإزالة الغدة الدرقية وغيرها من العمليات الجراحية.

وأبرم المركز برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الشعب اليمني، حيث سيجري بموجب الاتفاقية الأولى التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب والشابات في اليمن وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي يتطلبها السوق المحلي، وذلك في المناطق الريفية بمحافظات أبين، ولحج، والضالع، وعدن، والمهرة، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والتي يستفيد منها 1.491 فردا، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.

وسيتم بموجب الاتفاقية الثانية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية الإسهام في الحد من الضعف وتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية في محافظات عدن، وحضرموت، ولحج اليمنية، من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام، ويستفيد من المشروع 1.084 فردا من المتضررين والنازحين داخليا والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي.

ووقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الشباب العالمي باليمن، لتدريب المعلمين والمعلمات والإداريين العاملين في المدارس على التعامل مع حالات الطوارئ، يستفيد منها 15.250 معلما ومعلمة في المدارس.

اتفاقيات وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة:







مشروع «صنائع المعروف» لدعم العمليات الجراحية في السودان.



اتفاقيتان لدعم الشباب والشابات في اليمن بـ6 ملايين دولار.



تدريب أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة بمدارس اليمن.



اتفاقية تبادل المعارف والتجارب والخبرات مع مكتب الأمم المتحدة (الأوتشا).



برنامج تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.



المحتاجون للدعم حول العالم وفقا للأمم المتحدة: