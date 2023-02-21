السيسي: لا بد من حل قانوني لسد النهضة

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وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، عقب مباحثات الرئيسين بالقاهرة، إن المباحثات مع نظيره الأوزبكي «شهدت التوافق في المواقف على أهمية إيجاد حل لأزمة سد النهضة».
وأضاف، بأنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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