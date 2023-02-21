شكرا لقرائتكم خبر السيسي: لا بد من حل قانوني لسد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة، وتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا، بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، عقب مباحثات الرئيسين بالقاهرة، إن المباحثات مع نظيره الأوزبكي «شهدت التوافق في المواقف على أهمية إيجاد حل لأزمة سد النهضة».

وأضاف، بأنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.