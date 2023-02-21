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السيسي: لا بد من حل قانوني لسد النهضة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة، وتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا، بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، عقب مباحثات الرئيسين بالقاهرة، إن المباحثات مع نظيره الأوزبكي «شهدت التوافق في المواقف على أهمية إيجاد حل لأزمة سد النهضة».

وأضاف، بأنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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