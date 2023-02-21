الحوثيون يفتعلون أزمة الغاز المنزلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتعلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها، ويتم بيع الأسطوانات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لصالح ثراء قياداتها السلالية، وبلغ سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء ما بين 11 إلى 16 ألف ريال.

من جانب آخر ألغى موقع «تويتر» توثيق حساب وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، بعد نحو شهر على منحه الإشارة الزرقاء، كما وثق الحساب الرسمي للوكالة التابعة للحكومة الشرعية. واختفت الإشارة الزرقاء من حساب وكالة «سبأ الحوثية» بعد أن أثارت موجة غضب واسعة، بسبب سعي الميليشيات لتضليل الرأي العام، بالحساب الموثوق وفقا لعدن الغد. وظهرت الإشارة نفسها في الحساب الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التابعة للحكومة الشرعية.

على صعيد مهم تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي أمس، في جبهات عدة بمحافظة تعز، وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز، في تغريدة على تويتر أن تلك الاشتباكات تركزت في صالة شرقا وجبهتي عصيفرة والزنوج شمالا والضباب غربا بالتزامن مع اشتباكات مماثلة في جبهتي الأقروض والشقب جنوب شرق مدينة تعز وجبهة الأحطوب مقبنة في الريف الغربي للمحافظة.

وصعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية في مناطق عدة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، تزامنا مع لقاء جمع ممثلي الميليشيات وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي إن الميليشيات المدعومة إيرانيا استهدفت خلال الساعات الماضية بقصف مكثف تجمعات سكانية ومزارع المواطنين جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا وشمال حيس، مستخدمة قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف وفي أوقات متفرقة من ساعات النهار، مما دفع البعض لمغادرة مزارعهم خوفا على حياتهم.

وفي السياق نفسه أحبطت القوات المشتركة تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي.

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