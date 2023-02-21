5 وفيات و500 إصابة في زلزال سوريا الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بوفاة 5 مواطنين سوريين بمحافظات سورية مختلفة ضمن مناطق نفوذ النظام، نتيجة حالات الخوف الهلع التي حدثت أثناء الزلزالين الأخيرين في تركيا وسوريا.

وأشار إلى ارتفاع الإصابات إلى ما لا يقل عن 500 حالة وصلت إلى المستشفيات بمختلف مناطق السيطرة على خلفية الزلازل.

ولفت إلى أن من بين تلك الإصابات أكثر من 150 حالة في مناطق شمال غرب سوريا، و350 حالة على الأقل في مناطق النظام توزعت على محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب، مشيرا إلى أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وجروح ورضوض، نتيجة تساقط أحجار المباني أو نتيجة التدافع، وحالات توتر.

ووفق المرصد، أثار الزلال الجديد رعب الأهالي، حيث قضى الأهالي ليلتهم في أرصفة الطرقات وفي الشوارع والسيارات والحافلات وبعض الصالات العامة والمدارس والحدائق، خوفا من حدوث هزات ارتدادية قوية أو زلزال جديد، في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم المناطق السورية.