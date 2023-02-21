العراق يقبض على 3 مسؤولين خطرين بداعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 3 مسؤولين خطرين من تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة نصبت على إثرها قوات الأمن كمينا تمكنت من خلاله القبض على الثلاثة وبينهم مسؤول تجنيد الشباب والفتيات مع التنظيم ومسؤول تجهيز العبوات والمتفجرات، وأضافت الخلية أن الثلاثة مطلوبون وفق تهم الإرهاب.

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