الزلزال يغلق المؤسسات التربوية في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، إغلاق المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة أمس، وكلف إداراتها بالكشف الهندسي على مبانيها للتأكد من عدم حدوث تشققات، بعد الهزة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون أمس الأول. وأعلن «إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة أمس، بعد الهزة الأرضية التي حدثت وشعر بها سكان لبنان والمنطقة». وكلف الوزير المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني.

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