شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة العادلى: كتاب التنسيقية مشروع فكرى يعبر عن الكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كتاب التنسيقية هو مشروع فكري يعبر عن منصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف خلال صالون مناقشة الكتاب أن التنسيقية تتميز بكونها منصة متنوعة بها العديد من الإيدلوجيات، مضيفة بأن الكتاب مجرد محاولة نفتح بها الباب ونافذة جديدة أمام الجميع من أجل الاجتهاد والتعبير عن الرؤى المختلفة.

ولفتت أن فكرة كتاب "مفاهيم سياسية" جاءت خلال اجتماع للمركز الإعلامي، وطرح وقتها الدكتور محمد الليثي مجموعة من الأفكار حول المفاهيم السياسية، واقترح أن نقوم بتجربة لتأصيل تلك المفاهيم وتم الموافقة والقرار أن نخوض تلك التجربة التي استمرت لمدة 6 شهور، وقد جمعت في إعدادها بين الجزء الأكاديمي والسياسي.