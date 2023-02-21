شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبدالعزيز: استخدامنا لغة بسيطة في كتاب "مفاهيم سياسية" للوصول للشباب والنشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عنوان كتاب التنسيقية "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، له دلالة كبيرة للإجابة على الكثير من التساؤلات، وهو أننا كشباب داخل التنسيقية لا نمتلك حقيقة مطلقة حول المصطلحات السياسية وإنما نقوم باجتهاد للوصول إلى الشباب والنشء.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أن فريق عمل الكتاب حاول خلال صياغته استخدام المصطلحات السياسية الشبابية الجديدة التي ظهرت مؤخراً للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشباب، وحاولنا الابتعاد عن الصياغة بأسلوب علمي وبحثي بحت، لأن الشباب حالياً أصبح يحصل على المعلومات من خلال الاعتماد على السوشيال ميديا.

وأوضح أن فريق عمل الكتاب حاول قدر المستطاع الالتزام بقواعد البحث ولكن مع استخدام لغة شبابية بسيطة، مضيفاً أن الكتاب هو مقدمة لمشروع متكامل تتبناه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للإسهام في التعريف بكل المفاهيم السياسية وغيرها من الأمور، والكتاب هو محاولة لمناقشة كل الأفكار.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلًا من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر كلًا من د. رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود.محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د.فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

