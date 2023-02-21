شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمل كبير كنا نحتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور إن كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمل كبيركنا نحتاج إليه بالفعل، وجاء في توقيت مهم لسرد ما يحدث في مصر، في الوقت الذي وقعت فيه النخبة السياسية والفكرية والباحثين في خطأ كبير عبر ترك المساحة لسردية أخرى تتناول الأحداث، دون أن تكون هناك وجهة نظر مقابلة، وكان يجب أن يكون هناك سردية وطنية.

وأضاف "الباز"، خلال صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول كتابه الجديد أن هناك بعض الجماعات في السبعينات قامت بسردية "تقوم على المظلومية" جذبت إليها العديد من الشباب، مشيرًا إلى أن الباحثين في مجال الجماعات الإسلامية ارتكبوا أكبرخطيئة في حق هذا الوطن، لأنهم تعاملوا معهم وأطفوا عليهم هالات من العلم والمعرفة والقداسة، في حين أنها طائفة هزيلة للغاية.

وأوضح أن الميزة في كتاب "مفاهيم سياسية" أنه لم يستسلم للبحوث والدراسات الأكاديمية، التي نعتبرها جافة، فهناك دمج ما بينالأكاديمية والتجربة العملية الميدانية، وهذا أضفى جز كبير من الحيوية على الكتاب، ويجب التوسع في هذا الأمر، لافتا أن المهمة الأساسية بعد تحديد المفاهيم، هو إزالة اللبس عن مفاهيم كثيرة مغلوطة، خاصة وأن هناك مفاهيم راسخة وتجلياتها واضحة لدى الشباب، داعيا أنيكون هناك جزء في سلسلة أخرى يتناول تلك الجزئية

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادلوجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.