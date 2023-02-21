شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد جلسة نقاشية حول كتابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية"محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منهانحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

وحضر الجلسة النقاشية، كل من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"،والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائبمحمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر الإعلامي د. محمد الباز، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضوالهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب د. رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاءتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وادارات الجلسة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.