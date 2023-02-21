زلزال بقوة 2.5 ريختر يضرب الحدود التركية السورية

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال 2.5 بقوةدرجة على مقياس ريختر الحدود التركية السورية مساء اليوم الثلاثاءوفقا للمركز الأورومتوسطي للزلازل.

و حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر انتشار الأمراض المعدية شمال غرب سوريا، عقب الزلزال المدمر.

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وقالت كاثرين سمولوود، المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك مخاطر

متزايدة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد A والحصبة.

وأشارت إلي أن الصحة العالمية، قدمت الأدوية والإمدادات لتلبية ثلث الاحتياجات الصحية في شمال غرب سوريا على مدى السنوات العديدة الماضية.

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