مباحثات بين كوريا الجنوبية والسعودية لتوسيع نطاق التجارة

ياسر رشاد - القاهرة - التقي اليوم الثلاثاء، رئيس جمعيةالمستوردين الكوريين كيم بيونغ كوان، بسفير السعودية لدى سيئول سامي السدحان، حيث ناقشا سبل توسيع التجارة بين البلدين.

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وأوضح كيم بيونغ كوان أنه ليس من السهل تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والبحرية في الوقت الذي لم يتم فيه توقيع التفاقية التجارة الحرة مع السعودية، معربا عن أمله في أن تتوسع التجارة بين البلدين هذا العام.

وأشار إلى إجراء الجولة السابعة من المحادثات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في الرياض، طالبا من السعودية بذل الجهود لحل المشاكل التي تواجه الشركات الأعضاء بسبب صعوبات عملية التعاقد والموافقة المطلوبة

في عمليات التصدير والاستيراد في السعودية.

من جهته، وعد السفير السدحان بالتعاون الفعال لتسهيل دخول الشركات للبلدين في أسواقهما. وأعرب عن أمله في الحفاظ على العلاقات المستقرة والمستدامة بين البلدين من خلال مشروع مدينة نيوم.

جدير بالذكر أن مدينة "نيوم" هي مشروع بناء مدينة جديدة مستقبلية في شمال غرب السعودية، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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