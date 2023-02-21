تعاون نفطي بين السودان وجنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وفد من دولة جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل وزارة النفط ميانق وول جوينق، إلى الخرطوم بحضور وزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود.

ورحب وزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود، بوفد دولة جنوب السودان برئاسة وكيل وزارة النفط والوفد المرافق له .

ووصف الوزير العلاقة بين البلدين بالتاريخية والأزلية، لاسيما علاقات التعاون المشتركة في مجال النفط التي تشكل روابط أقتصادية قوية تحقق المصالح المشتركة بين الدولتين.

وأكد الوزير، أن الزيارة تاتي في أطار مواصلة المباحثات بين البلدين بشأن القضايا النفطية، فيما يتعلق بنقل ومعالجة خام جنوب السودان وموقف الخام الذي يشتريه السودان من دولة جنوب السودان.

وأضاف قائلاً "اننا سوف نصل إلى نتائج نهائية من خلال جدول الاعمال الموضوع للزيارة" .

من جانبه قال وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميانق وول جوينق، أن الزيارة بهدف التباحث والتعاون بين البلدين في قطاع النفط فيما يتعلق بالتسوية المالية، بشأن الكميات التي يشتريها السودان ومدخلات إنتاج النفط بدولة جنوب السودان، التي تصل عبر بورتسودان.

واصفاً بأن هذه الامور تناقش بشكل دوري، الأمر الذي سيعود بالنفع لشعبي الدولتين الشقيقين .

المصدر:وكالة الأنباء السودانية