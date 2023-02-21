السودان يؤكد تضامنه مع البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت وزارة الخارجية السودانية، التعازي لجمهورية البرازيل الإتحادية، في الضحايا الذين قضوا نتيجة

الأمطار الغزيرة، والفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت منطقة ساوباولو.

أكدت الوزارة الخارجية، في بيان صحفي، على تضامن السودان مع الشعب البرازيلي.

وقال البيان "تعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن تعاطفها وتعازيها لجمهورية البرازيل الإتحادية في الضحايا الذين قضوا نتيجة

الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت منطقة ساوباولو مطلع الإسبوع الجاري .

وإذ تتضامن حكومة السودان مع جمهورية البرازيل في هذه المحنة، لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهم أسر الضحايا الصبر و السلوان" .