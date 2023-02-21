وفاة شخصين وإصابة خمسة في انفجار هائل بمصنع بولاية فلوريدا

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع حريق في مصنع في ميدلي بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسبب في انفجار أسفر عن وفاة شخصين وإصابة خمسة.

وتم الإبلاغ عن حريق في ورشة لحام في ميدلي، مما أدى إلى حرق العديد من السيارات، يبدو أن إحداها كانت ناقلة وقود.

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وفقا لتقارير محلية، اندلع الحريق بسبب شرارة بينما

كان العمال في المتجر يستخدمون الأسيتيلين للحام.

قال داني كارديسو ، نائب رئيس الإطفاء في ميامي للإنقاذ من الحرائق لوسائل الإعلام المحلية: لقد كان سيناريو خطيرا للغاية، كان هناك عدة مركبات تحترق بالمواد القابلة للاشتعال.

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