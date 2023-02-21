انطلاق المؤتمر السنوي للمجموعة الإقليمية الأفريقية بمالي

ياسر رشاد - القاهرة - استضاف المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، يوم الثلاثاء ، مؤتمر المجموعة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة "IAJ-U.I.M".

هذا الحفل ، الذي يرأسه رئيس المرحلة الانتقالية، سعادة العقيد أسيمي غويتا، رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، تحت شعار: "تعزيز حقوق الإنسان في أوقات الأزمات".

وحضر الحفل رئيس الوزراء ووزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء الحكومة والسلكين، الدبلوماسي والقنصلي في هذا الحفل الذي سيستمر حتى 25 فبراير.

أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن يرحب ترحيبا حارا ووديا بجميع القضاة الذين قاموا برحلة إلى الأراضي الأفريقية من مالي في إطار هذا المهيب.

وفقًا لرئيس غويتا، فإن الموضوع المختار لهذا الاجتماع القضائي له أهمية علمية خاصة، من حيث أنه "يقدم أحيانًا متخصصين في قضايا حقوق الإنسان، مثل الأكاديميين والباحثين والمهنيين في قطاع العدل وكذلك منظمات حقوق الإنسان لقيادة التفكير، بشأن المخاوف المتعلقة بالموضوع ومشاركة الحلول الممكنة المحددة ".

ولا يزال رئيس الدولة مقتنعا بأنه بخلاف طبيعته العلمية ، "يتيح هذا المؤتمر، لكل من مالي ومنطقة الساحل الفرصة لاستعراض التحديات الرئيسية المتعلقة بآفات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعواقبها.

نظرًا لحجم وتعقيد هذه الظواهر، شجع الرئيس

غويتا المبادرات التي تهدف إلى التعبئة دون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز الوعي الحقيقي بالتأثير السلبي لهذه الظواهر على السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية في دولنا.

على الرغم من تعقد الأزمة التي أثرت على مالي لمدة عقد والتي تتعافى منها تدريجيًا بفضل صمود جميع أبنائها ، فقد أبدت السلطات الانتقالية دائمًا احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك "الحكم" ، مضيفًا أن تعزيز حقوق الإنسان كان دائمًا "شاغلًا رئيسيًا لمالي".

وفقًا لرئيس الفترة الانتقالية ، فإن "دور العدالة أساسي كمؤسسة ، لها من ناحية ، ضمان حقوق وحريات المواطنين ، ومن ناحية أخرى ، تكون بمثابة قاعدة لظهور حكم فاضل ونوع جديد من المواطنين ، واعين بمسؤوليتهم واحترام واجباتهم في إعادة الإعمار الوطني ".



المصدر:وكالة الأنباء مالى