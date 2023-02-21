وزير خارجية الأردن في زيارة رسمية لرواندا

ياسر رشاد - القاهرة - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا، فنسنت بيروتا في زيارة رسمية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في بداية زيارة رسمية يقوم بها الصفدي ستشهد انعقاد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي الذي اتفق البلدان على إطلاقه بعد لقاء القمة بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي في عمان العام الماضي.

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وسيشارك في الحوار الاستراتيجي، الذي سيبحث توسعة التعاون وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، طبقا لبيان وزارة الخارجية اليوم، رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.



وفي مستهل الزيارة، وضع الصفدي والحنيطي وحسني أكاليلاً من الزهور على نصب الإبادة الجماعية في كيغالي.



وقال الصفدي - في تصريحات صحفية، بعد جولة في النصب الذي يوثق الإبادة في منطقة دفن فيها حوالي 250 ألف من ضحاياها : "إن هذا النصب يقف تذكارًا محزنًا على الشر الذي تولده الكراهية والجهل والتمييز العنصري، في رواندا اليوم، التي تقدم بما حققته من نهضة ونمو نموذجًا لما ينتجه احترام الآخر والعدالة والتراحم من خير وازدهار.

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