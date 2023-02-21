بايدن في بولندا: أمريكا وحلفاؤها دعموا أوكرانيا ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عاد اليوم إلى القلعة البولندية، أن الحرب عززت عزم الغرب على الدفاع عن الديمقراطية في جميع أنحاء... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ حب ووفاء وولاء شهدت العلاقة الكبيرة والتاريخية بين أسرة آل سعود واسرة آل ابو ملحة شواهد متعددة اسهمت في عدة مجالات على مستويات مختلفة منها... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ السعودية تودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وقّعت المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ بقيمة 6 ملايين دولار.. السعودية توقع على برنامجين لدعم اليمن وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 47 ألف شخص ارتفعت حصيلة قتلى أحدث الزلازل التي هزت منطقة الحدود التركية السورية، الاثنين، بعد أسبوعين من زلزال أودى بحياة أكثر من 47 ألفا ودمر... العواصم: دوت الخليج الوكالات العواصم: دوت الخليج الوكالات 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ إيران تحكم بالإعدام على معارض حُكم بالإعدام على عضو بارز في جماعة معارضة إيرانية مقرها الولايات المتحدة وتحتجزها إيران، وتتهم بتدبير تفجير مميت لمسجد عام 2008،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ زلزال جديد يجلب خسائر لتركيا وسورية عانى الناجون من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية قبل 15 يومًا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف، وتعاملوا مع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 شعبان 1444 هـ 01 شعبان 1444 هـ

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