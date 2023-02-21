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حب ووفاء وولاء

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بايدن في بولندا: أمريكا وحلفاؤها دعموا أوكرانيا

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عاد اليوم إلى القلعة البولندية، أن الحرب عززت عزم الغرب على الدفاع عن الديمقراطية في جميع أنحاء...

fe5265dbb6.jpgأبها: دوت الخليج
4b314f5202.jpg01 شعبان 1444 هـ

حب ووفاء وولاء

شهدت العلاقة الكبيرة والتاريخية بين أسرة آل سعود واسرة آل ابو ملحة شواهد متعددة اسهمت في عدة مجالات على مستويات مختلفة منها...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png01 شعبان 1444 هـ

تودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وقّعت المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 شعبان 1444 هـ

بقيمة 6 ملايين دولار.. السعودية توقع على برنامجين لدعم اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 شعبان 1444 هـ

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 47 ألف شخص

ارتفعت حصيلة قتلى أحدث الزلازل التي هزت منطقة الحدود التركية السورية، الاثنين، بعد أسبوعين من زلزال أودى بحياة أكثر من 47 ألفا ودمر...

icon-byline.pngالعواصم: دوت الخليج الوكالات
icon-clock.png01 شعبان 1444 هـ

إيران تحكم بالإعدام على معارض

حُكم بالإعدام على عضو بارز في جماعة معارضة إيرانية مقرها الولايات المتحدة وتحتجزها إيران، وتتهم بتدبير تفجير مميت لمسجد عام 2008،...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png01 شعبان 1444 هـ

زلزال جديد يجلب خسائر لتركيا وسورية

عانى الناجون من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية قبل 15 يومًا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف، وتعاملوا مع...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png01 شعبان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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