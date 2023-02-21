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حب ووفاء وولاء
شهدت العلاقة الكبيرة والتاريخية بين أسرة آل سعود وأسرة آل أبو ملحة شواهد متعددة أسهمت في عدة مجالات على مستويات مختلفة منها...
بايدن في بولندا: أمريكا وحلفاؤها دعموا أوكرانيا
ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عاد اليوم إلى القلعة البولندية، أن الحرب عززت عزم الغرب على الدفاع عن الديمقراطية في جميع أنحاء...
السعودية تودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وقّعت المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني...
بقيمة 6 ملايين دولار.. السعودية توقع على برنامجين لدعم اليمن
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على...
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 47 ألف شخص
ارتفعت حصيلة قتلى أحدث الزلازل التي هزت منطقة الحدود التركية السورية، الاثنين، بعد أسبوعين من زلزال أودى بحياة أكثر من 47 ألفا ودمر...
إيران تحكم بالإعدام على معارض
حُكم بالإعدام على عضو بارز في جماعة معارضة إيرانية مقرها الولايات المتحدة وتحتجزها إيران، وتتهم بتدبير تفجير مميت لمسجد عام 2008،...
زلزال جديد يجلب خسائر لتركيا وسورية
عانى الناجون من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية قبل 15 يومًا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف، وتعاملوا مع...
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