بقيمة 6 ملايين دولار.. السعودية توقع على برنامجين لدعم اليمن

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب والشابات في اليمن وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي يتطلبها السوق المحلي، وذلك في المناطق الريفية بمحافظات أبين، ولحج، والضالع، وعدن، والمهرة، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والتي يستفيد منها 1.491 فردًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.
وسيتم بموجب الاتفاقية الثانية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية الإسهام في الحد من الضعف وتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية في محافظات عدن، وحضرموت، ولحج اليمنية، من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام، ويستفيد من المشروع 1.084 فردًا من المتضررين والنازحين داخليًا والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي.
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