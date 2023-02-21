شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" فى المحافظات يواصل إقامة معرض "أهلا رمضان" ومسابقة "أوائل الطلبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

أقامت أمانة مدينة بدر، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، وسط حضور أعضاء هيئة مكتب القسم، والأجهزة التنفيذية، ويضم المعرض كافة أنواع المنتجات الغذائية من عطارة، والبقالة، وياميش رمضان، واللحوم، والخضروات، وجميع أنواع المكرونة، ومنتجات الألبان، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والملابس، حيث أن معرض "أهلاً مضان" تم إقامته على مساحة إجمالية "1000" متر مربع بعدد "14 باكية" كبيرة لكل تاجر، ويضم جميع الأنشطة الغذائية المتنوعة والمتعددة، ليكون معرض "أهلاً رمضان" فى مدينة بدر هو الأكبر من حيث المساحة وعدد الباكيات فى المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وفي محافظة قنا،

نظمت أمانة مركز دشنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية أبو مناع بحري، بهدف توفير المظلة الصحية لجميع المواطنين، وضمت تخصصات "نساء وتوليد وأطفال وباطنة وجلدية وأسنان وعظام ورمد وأورام والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعيادة تنظيم الأسرة، وقدمت القافلة الطبية خدماتها لنحو 1200 مواطن من أبناء القرية والقري المجاورة، وصرف العلاج لجميع الحالات بالمجان.

وفي محافظة الجيزة،

استقبلت أمانة قسم الوراق، النسخة 104 من سلسلة معارض الأسرة المصرية فى عزبة المفتى، وشهد المعرض إقبالًا غير مسبوق من جانب الأهالي لكثرة العارضين وانخفاض أسعار السلع بنسب كبيرة.

كما أطلقت أمانة قسم الجيزة، حملة "أهل الخير" بتوزيع شنط المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا والذين نود خدمتهم فى كل وقت كهدف رئيسى للحزب وتولت أمانة التنظيم التنسيق والتنفيذ للحملة، حيث قامت بتجميع المواد الغذائية ثم انطلقت لتوزيعها بمناطق عزبة الصعايدة ورابعة، وستتواصل الحملة فى مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة.

كما تدخلت أمانة مركز أبو النمرس، لتسوية طريق الريغة، بعد تلقيها عددًا كبيرًا من شكاوي الأهالي من عدم تسوية الطريق التي تعيق حركة المرور بشكل كبير وعلى الفور تم التواصل مع رئيس مجلس المدينة الذي كلف بدوره بإنهاء تسوية طريق "الريغة - عزبة أبو رواج"، والشوارع الجانبية.

كما واصلت أمانة السادس من أكتوبر، دعم مبادرة الحزب "أنتٍ عظيمة" باستكمال حملتها الموسعة لمحو الأمية، حيث استضافت داخل مقرها لجنة الاستكتاب وتسليم الشهادات لمحو الأمية وتعليم الكبار بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وتم تسليم عدد 53 شهادة للمواطنين الذين نجحوا بالاستكتاب، وتم استكتاب عدد 13 دارسًا ناجحًا وطلب استخراج شهادة محو أمية.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة المرأة بمركز ومدينة كفر شكر، معرضا لبيع المواد الغذائية والمفروشات والملابس بأسعار مخفضة، داخل المدينة، وشمل المعرض بيع مواد غذائية ومفروشات وجهاز للعرائس وأدوات منزلية، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية افتتاحه.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة مدينة منوف، معرض لبيع السلع ومستلزمات الأسرة، بأسعار مخفضة للمواطنين، فى قرية سنجرج، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة المصرية، في مقدمتها السلع الغذائية والمفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، وشهد المعرض إقبالا جماهيريا بسبب أسعاره المنخفضة وجودة المعروضات.

وفي محافظة الإسكندرية،

قامت أمانة قسم العامرية أول، بتنظيم فاعلية توزيع أدوات مدرسية على التلاميذ بمدرسة "الحسن بن الهيثم"، كما قامت بتكريم الطلاب المتفوقين بالمدرسة.

كما نظمت أمانة ذوى الإعاقة بقسم المنتزة أول، ورشة عمل تحت عنوان "تنمية المهارات الإدراكية".

كما واصلت أمانة اللبان، في تفعيل مُبادرة شتاء دافئ لليوم الثاني، وذلك بعدة مناطق بدائرة اللبان.

كما نظمت أمانة المهنيين بقسم المنتزة ثالث حملة توزيع عدد كبير من الوجبات الجاهزة على الأهالي الأكثر احتياجًا بالمناطق التابعة للدائرة.

كما واصلت أمانة قسم العطارين، في تفعيل مبادرة أهلا بعودة المدارس بتخفيضات وخصومات علي الأدوات المدرسية والكتب الخارجية في نطاق الدائرة.

كما واصلت أمانة قسم اللبان، تفعيل مُبادرة "شتاء دافئ"، من أجل التيسير على أهالى الدائرة، ومساعدة الأُسر الأكثر احتياجًا، وذلك بعدد من الوحدات الحزبية.

وفي محافظة السويس،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق القافلة الطبية المجانية، رقم 17، تحت شعار "شركاء من أجل صحتك"، بمنطقة السلام في حي الجناين، والتي تشمل تخصصات طبية متعددة منها "نساء وتوليد، أطفال، حميات، حالات حرجة"، وذلك غدا الأربعاء، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز باريس، ندوة توعوية حول بناء فريق عمل وحث الشباب علي المشاركة المجتمعية، وذلك بمقر الأمانة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، رحلة ترفيهية للشباب، ضمن مبادرة "اعرف بلدك"، وإهداء من المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن.

كما نظُمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية، في مدرسة بلاط الإبتدائية، عن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم.

وفي محافظة مطروح،

نظمت أمانة مركز النجيلة، حملة لتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية بنطاق المركز، وخاصتا التى يقبل عليها المواطنين وحرصا منهم على أمن وسلامة صحة المواطنين، وعدم انتشار أى أوبئة أو فيروسات ضارة بين المواطنين وتحقيقا للمكافحة وتحقيقا للإجراءت الإحترازية المعمول بها لمكافحة الأوبئة والأمراض، حيث تم اليوم تطهير وتعقيم مكتب البريد، ووحدة صحة الأسرة.

كما نظمت أمانتا الصحة والمرأة بمركز الضبعة، ندوة تثقيفية عن " "زيادة الوعى الصحى لدى المرأة المصرية والكشف المبكر عن أمراض الثدى ومتابعة الحمل"، فى قاعة الإجتماعات بمستشفى الضبعة المركزى، وذلك تحت شعار من أجل صحة أفضل، بحضور عدد من السيدات للاستفادة من المعلومات القيمة، من توجيهات وإرشادات عن طرق الكشف المبكر عن أورام الثدى ومتابعة الحمل تفاديا لتفاقم الأمراض والطرق السريعة لمكافحة مثل هذه الأمراض.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز الحمام، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أساليب التربية الإيجابية للأطفال"، والتأكيد على الإهتمام بالأسرة وبالتربية الإيجابية للأبناء والحث على الإهتمام على التربية وفق الأساليب السليمة فى التربية الإيجابية للأطفال، لأكساب الأطفال الأخلاق الحميدة.

وفي محافظة الأقصر،

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، حفل ختام مسابقة "أوائل الطلبة"، غدا الأربعاء، وذلك لتكريم المدارس الفائزة والطلاب والطالبات الاوائل في المسابقة بحضور قيادات الحزب بالأقصر وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، ويشهد الحفل الذي تستضيفه مكتبة مصر العامة، لتكريم المدارس الفائزة التى حصدت المراكز الأولى وهى مدرسة أرمنت الإبتدائية بنين إدارة أرمنت المركز الأول للمرحلة الإبتدائية، ومدرسة إسنا الإعدادية بنات إدارة إسنا على المركز الأول للمرحلة الإعدادية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا المشتركة إدارة البياضية والحاصلة على المركز الأول للمرحلة الثانوية

وخلال الحفل سيتم تكريم عدد من قيادات الادارات التعليمية وعدد من العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وفي محافظة الغربية،

تابعت أمانة قسم ثالث المحلة، رفع القمامة المتراكمة بمنطقة شارع أبو العباس التابع للوحدة الحزبية للميدان المحجوب والمنشية القديمة بناء علي الشكوي المقدمة من أهالي الحي خلف جامع المحجوب من تراكم كميات كبيرة من القمامة بقطعه أرض فضاء وانتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها.

كما عقدت أمانة الإعلام بمركز السنطة، المحاضرة الثانية من ورشة التصوير والمونتاج والفوتوشوب الإحترافي.

كما نظمت أمانة مركز بسيون، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "المشورة للمقبلين علي الزواج"، وهى فحص ما قبل الزواج والتاريخ وتقديم المشورة الوراثية تحاليل ما قبل الزواج وتطعيمات ما قبل الزواج.

كما واصلت أمانة مركز السنطة، إقامة منافذ بيع اللحوم، بأسعار مخفضة لليوم 17 علي التوالي، حيث تم ذبح عجلين بالمنفذ الواحد بسعر 185جنيها للكيلو، بفارق 70 جنيها عن مثيالتيها بالأسواق الخارجية.

وفي محافظة الفيوم،

استجابت أمانة مركز طامية، لطلبات أهالي قرية فرقص، لحل مشكلة توقف العمل بمشروع الصرف الصحي، حيث تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لحل المشكلة، وتمكنت الأمانة من حل المشكلة واستكمال العمل بالمشروع.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة المرأة بمركز الواسطى، ندوة تثقيفية عن توعية المرأة وترشيد الاستهلاك والنهوض بشئون الأسرة وذلك بحضور عدد كبير من السيدات العاملات وربات البيوت والفتيات، وتهدف الندوة إلى رفع الوعي الثقافي للسيدات عن أهمية دور ترشيد الاستهلاك فى النهوض بالوطن والأسرة.

وفي محافظة أسيوط،

اختتمت أمانة مركز ساحل سليم، المسابقة الأدبية تحت عنوان "كيف ترى مستقبلك"، فى الأدب والشعر والرسم، وذلك بمقر الحزب بالمركز، وشارك فيها عدد كبير من الشباب وتم إختيار عدد 4 فائزين فى التقييم النهائى للمشاركة فى تصفيات المحافظة، حيث تشكلت لجنة تقييم من قصر ثقافة ساحل سليم وتوجيه المسرح بالإدارة التعليمية.

كما عقدت أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، جلسة محاكاة لجلسة مجلس محلي مركز.

كما واصلت أمانات الإعلام والاتصالات والمتابعة والتواصل بالمحافظة، عقد محاضرات تدريبية لورشة عمل تدريب أعضائها وأمناء المراكز ومساعديهم على التقنيات الفنية وأعمال المونتاج والتصوير والفوتوشوب وكيفية تقديم أعمالهم ونشرها بصورة جاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى.

وفي محافظة أسوان،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة "أوائل الطلبة"، بين مدارس المرحلة الإعدادية، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي، فوز مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالسباعية بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول، ومدرسة دراو الإعدادية المشتركة بإدارة دراو التعليمية بالمركز الثانى.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.