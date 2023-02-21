شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": عقد اجتماع لمناقشة أوضاع جامعة دمنهور وبحث استكمال مبنى طب أسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقديم الدعم لجامعة دمنهور لحل أي مشكلات، ومن أجل الوصول للحلول اللازمة، مشيرا إلى عقد اجتماع لمناقشة كافة مطالب جامعة دمنهور.

جاء ذلك خلال تفقد وفد برلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث كان في استقبال الوفد البرلماني، الدكتور عبد الحميد السيد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعددا من عمداء الكليات.

وخلال زيارة كلية التمريض، عرضت الدكتورة إيناس محمد إبراهيم، عميد الكلية، مشكلة الكثافة التي تفوق القدرات الاستيعابية لعدد الطلاب الدارسين، ما يؤثر على التعليم والتدريب اللازم للطلاب.

ولفت القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن مكتب التنسيق يرسل أضعاف أعداد الطلاب بما يفوق القدرات الاستيعابية للكلية، الأمر الذي يؤثر على الجودة المقدمة للدارسين.

وتفقد وفد البرلمان، مشروع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان، والمتوقف عن العمل منذ 2019 بسبب مشكلات مالية بين وزارة المالية والمقاول المنفذ، وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، أن الأجهزة موجودة، والمبنى متوقف على الاستكمال وكذلك أعمال التشطيبات.

ومن جانبه وعد الدكتور سامي هاشم، بدراسة هذا الملف، ومراعاة استكمال المشروع في الموازنة الجديدة.

وخلال تفقد كلية العلوم بجامعة دمنهور، اشتكى الطلاب من عدم وجود تجهيز كامل للمعامل، فضلا عن عدم وجود الدعم المالي لتوفير الخامات لتنفيذ مشروعات الطلاب.

واستمع النواب لمشكلة عدم كفاية الأماكن وما يتسبب فيه من نقص عدد المحاضرات إضافة إلى تأثر الجانب العملي في الدراسة.