شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: العلاقات المشتركة مع أوزبكستان تصب فى صالح الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى زكى القاضى، إن حديث الرئيس السيسى عن زيارة رئيس أوزبكستان هو حديث يأتى فى إطار العلاقات المشتركة ما بين الدولتين ويؤكد على ما تريده مصر من تطوير هذه العلاقات، والذى شاهدنا بعضا منهم فى البيان المشترك والتوصيات ومذكرات التفاهم التى تمت بين الجانبين.

وأضاف القاضى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن العلاقات المشتركة بين الدولتين قد تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة والذى يصب فى صالح الدولتين والاقتصاد الوطنى المصرى ويخدم المواطنين.

ولفت إلى أنه تم توقيع شراكات حقيقية ومذكرات تفاهم فى عدة مجالات، مؤكدا أن التعاون المصرى مع أى دولة ذو واقع ومضمون جديد وفاعلية ويصب فى الاقتصاد المصرى، وأن الدولة تستهدف مصالح مشتركة يتم تعظيمها وتطويرها.

وأكد القاضى، أن زيارات الرئيس السيسى لعدد من الدول أو استقباله لرؤساء دول تأتى فى إطار التعامل بمرونة شديدة مع توابع ما يحدث فى العالم من أزمة اقتصادية وقبلها من أزمة كورونا.