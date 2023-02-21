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شكرا لقرائتكم خبر عن مهم لكل الحجاج.. اعرف هتدفع كام للكشف الطبى والأوراق المطلوبة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.
500 جنيه قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية
لكل الحجاج .. اعرف هتدفع كام للكشف الطبى و الأوراق المطلوبة
توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا
إرسال النتائج عبر رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة
التحاليل اللازمة للكشف وهى:
1- صورة دم كاملة
2- تحليل وظائف كبد
3- تحليل وظائف كلى
4- أشعة عادية على الصدر