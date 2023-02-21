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مهم لكل الحجاج.. اعرف هتدفع كام للكشف الطبى والأوراق المطلوبة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

 

500 جنيه قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية


لكل الحجاج .. اعرف هتدفع كام للكشف الطبى و الأوراق المطلوبة

 

توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا

إرسال النتائج عبر رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة

التحاليل اللازمة للكشف وهى:

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3- تحليل وظائف كلى

4- أشعة عادية على الصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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