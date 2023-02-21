راعي"حملة طلاب كلية الإعلام لتوعية القرى الريفية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة توعوية تحت شعار "راعي"، لتوعية الآباء لعدم التمييز أو التفرقة بين الأبناء أو تفضيل جنس على جنس آخر ، هي من الأمور المنتشر أكثر في القرى الريفية ، التي تقوم بتفضيل الذكور على الإناث ،في التعليم، والميراث .

وأشار الدكتور "أحمد عبد الله" المشرف على هذه الحملة، إلي أن الطلاب يبذلون أقسى ما بوسعهم، لكي يصلوا إلى أفضل النتائج والأهداف التي تسعى إليها الحملة، وقام الطلاب ببعض الأنشطة لتوعية الآباء من خطر هذه المقارنة.

حيث قامه بإنشاء صفحات على مختلف منصات التواصل الإجتماعي، فيسبوك ،وتويتر، انستجرام، ومن أبرز هولاء الطلاب، بلال

محمد عبدالمحسن، محمود عزام عبدالغني، محمد سعيد منصور.

وتسعى الحملة إلى غرس روح المحبة والإتحاد بين الأبناء، ومعرفة الأبناء نقاط القوة لديهم ،والأشياء التي تميزهم عن غيرهم .

كما تهدف الحملة إلى معرفة الآباء خطر المقارنة، على صحة الأبناء النفسية، وأن المقارنة قد تؤدي إلى الانتحار في بعض الأوقات، كما أنها تؤدي إلى تدني الأطفال في مستواهم التعليمي، تعمل المقارنات إلى إنشاء سلوك عدواني وغير لائق بين الإخوة.