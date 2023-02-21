أمريكا تعلن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، استمرار دعم أوكرانيا، ودعم وحدة حلف الناتو.

وقال بايدن في كلمته بمناسبة مرور عاما على الحرب الروسية ضد أوكرانيا من بولندا: نعمل من أجل أن تكون قارة أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية،وأضاف بايدن: أوكرانيا لن تكون نصرا لروسيا، وسنتفوق على روسيا.

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وتابع بايدن في كلمته: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وسرقوا الأطفال الأوكرانيين، وضربوا محطات القطارات والمدارس.

وأردف بايدن:لا تزال أوكرانيا مستقلة وحرة، حيث تستمر كييف في إعادة السيطرة على أراضيها والتي سيطرت عليها روسيا من قبل.

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