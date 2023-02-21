سامورا كامارا يعلن ترشح للانتخابات الرئاسية في سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب المعارضة في سيراليون، عن اختيار سامورا كامارا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبل في يونيو 2023.

ويعد حزب المعارضة هو الرئيسي في سيراليون، واحتل المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وانتخبه حزبه حزب المؤتمر الشعبي العام (APC) للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 24 يونيو، والتي سيسعى خلالها "مادا بيو" للفوز بولاية ثانية.

وقد خسر كامارا بفارق ضئيل أمام مرشح المعارضة الرئيس جوليوس مادا بيو في عام 2018.

وقال كامارا في مقر حزب المؤتمر الشعبي العام المزدحم في مدينة ماكيني بعد فوزه بـ 85٪ من الأصوات مقابل 17 مرشحين آخرين: "أحد أهدافنا الرئيسية هو العمل معا من أجل السلام داخل الحزب .. لا أحد عدو" .

وشغل كمارا منصب محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الخارجية بين عامي 2008 و 2018.

ووجهت له لجنة مكافحة الفساد في سيراليون اتهامات بالفساد في عام 2021 ، عندما كان وزيرا للخارجية ، إلى جانب خمسة مسؤولين آخرين.

بينما الستة متهمون بتهم فساد مختلفة تشمل 4.2 مليون دولار مخصصة لتجديد

مبنى مكتب سيراليون في مانهاتن, وكامارا نفسه متهم بتهمتين ، بما في ذلك اختلاس أموال عامة تصل إلى 2.560.000 دولار مخصصة لإعادة بناء مبنى الوزارة.

وجوليوس مادا بيو يشغل حالياً منصب رئيس سيراليون الخامس منذ 4 أبريل 2018 كان عميدا سابقا في الجيش السيراليوني، وقائدا للجيش من 16 يناير 1996 إلى 29 مارس 1996 في ظل حكومة المجلس العسكري.

وكان بيو المرشح الرئاسي لحزب شعب سيراليون المعارض واستطاع هزيمة سامورا كامارا من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في انتخابات الإعادة في عام 2018 حصل على نسبة 51.8٪ من الأصوات مقابل 48.2٪ كامارا.

وأعلن المراقبون الدوليون والمحليون أن الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.