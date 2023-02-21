تأكيد أمريكى على فشل روسيا فى تحقيق انتصار على أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تحقق أبدا انتصارا في أوكرانيا،وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في وارسو، إن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب واستهدف المدنيين في أوكرانيا، مشيرا إلي أنه بعد عام من الحرب أوكرانيا لا تزال حرة وقوية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلي ذلك، قال بايدن، إن حلف شمال الأطلسي الناتو أظهر

وحدته في مواجهة روسيا.

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وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في وارسو، إن حرب روسيا في أوكرانيا هي الأكثر همجية، مشيرا إلي أن كييف لاتزال صامدة.

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