إتحاد التراب الشعبي في السودان يطالب بادراج لغات الأم في المناهج الدراسية

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اتحاد التراث الشعبي في السودان، لقاءات، من أجل إدراج لغات الأم ضمن المناهج الدراسية في البلاد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، انعقد اليوم بحضور لفيف من الشخصيات الهامة بالدولة، والذي عقده إتحاد التراث الشعبي بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للغات الذي يوافق الحادي والعشرون من شهر فبراير كل عام.

ومن جانبه قال الطاهر سليمان الأمين العام لاتحاد الثراث الشعبي، إن بلاده متعددة اللغات الأم تقترب إلى ثلاثمائة لغة، منها أربعة لغات فقط خارج دائرة التهديد بالإندثار، وان العالم يفقد لغة كل أسبوعين.

وطالب سليمان، خلال مؤتمر صحفي له، أن من الضرورة إدراج اللغة الام ضمن المناهج الدراسية من أجل حفظها من الإندثار، مشيرًا إلى أن هنالك أثنى عشر لغة من اللغات المحلية بالسودان قد اندثرت بالكامل.

وأضاف أن اندثار اللغات قضية يجب الإلتفات لها، ومن اجل ذلك فإن اليونيسكو اتخذت شعار هذا العام (التعليم المتعدد اللغات ضرورة لتحقيق التحول المنشود في التعليم)، ذاكراً ان هنالك دول بدأت بالفعل بإدخال اللغات الأم في مناهجها.

وتابع أن إتحاد التراث الشعبي خصص لهذا العام يومان للإحتفال باللغة نسبة للظروف الاقتصادية، ستبدأ بورشة عن قضايا اللغة يوم الجمعة المقبل ستعقبها يوم السبت توصيات بقضايا اللغة سترفع لليونيسكو بإعتبارها الجهة المسئولة.

وقاا الدكتور صلاح فرج الله، رئيس إتحاد التراث الشعبي، إن الإتحاد درج على الإحتفال باليوم العالمي للغة كل عام والذي بدأ العالم الإحتفاء به منذ العام 2000.

وأضاف أن اللغة تدل على القومية وتفاعل المجتمعات يتأتي من خلال اللغة الذي هو جوهر التعبير الإنساني، متطرقاً لقيمة اللغة الأم ولغة المنشأ.

ولفت عز الدين عبدالله خبير اللغات، إلي أن الإهتمام بالغات المحلية في السودان بسيط للغاية على حد وصفه، مضيفاً أن الإهتمام يأتي من أصحاب اللغة وهو الأمر الذي لا يولونه الكثير من الإهتمام.

وناشد المتحدثين باللغة الام بوضع خططهم و متطلباتهم ورؤيتهم في المحافظة على اللغة من الإندثار لتقديمها للجهات ذات الإختصاص في الدولة.

كما طالب وزارة التعليم بوضع اللغات الأم ضمن مناهجها ووضعها في كتب لحفظها من بالإندثار وتسهيل إجراء البحوث في اللغات من قبل السودانيين.

الكاتب والباحث عبدالله سليمان، قال إن اللغة واحدة من عوائق تواصل السودان مع الدول الأفريقية وهو ما يتطلبه مشروع الوحدة الأفريقية.

وقال إن الكثير من الطلاب في مختلف مناطق السودان تركوا صفوف الدراسة بسبب عائق اللغة، ودعا لضرورة حل هذه المشكلة وذلك عبر كتابة اللغات وتطويرها.

المصدر:وكالة الأنباء السودانية