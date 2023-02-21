زلزال سوريا الجديد تسبب بصدمات عصبية قاتلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا عن وقوع وفيات ومئات الإصابات والحالات الحرجة، جراء الهلع والتدافع والقفز من الشرفات والمباني والانهيارات النفسية والصدمات العصبية، في عدد من المحافظات كحلب وطرطوس واللاذقية.

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فيما لا زال ملايين المتضررين من الزلزال المدمر وتوابعه المتواصلة في تركيا وسوريا، ممن فقدوا ذويهم وأحباءهم وممتلكاتهم، يحاولون كفكفة دموعهم ومعالجة ما لحق بهم من مصائب ومآس، وتجاوز ما مروا به من تجربة أليمة، حتى وقع زلزالين جديدين، الإثنين، في العديد من المناطق المنكوبة أصلا من جراء الزلزال الأول الذي وقع في 6 فبراير الجاري.

وفاة طفلة

حيث توفيت طفلة تبلغ 12 عاما، في مدينة صافيتا جراء تعرضها لصدمة عصبية عنيفة، بسبب الخوف لحظة وقوع الزلزال.

وفي التفاصيل كشف رئيس الطبابة الشرعية في مدينة طرطوس الساحلية الدكتور علي سيف الدين بلال، عن "وفاة الطفلة نور داود في صافيتا بسبب إصابتها بصدمة عصبية أدت لتوقف قلبها نتيجة الخوف من الهزة، وإصابة العديد من المواطنين برضوض وكسور نتيجة سقوطهم أثناء الخروج من

منازلهم وسط الخوف والهلع وإسعافهم للمشافي للعلاج".

وفاة مسنة

وفي مدينة حماة، كشفت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مشفى حماة الوطني عن وفاة "امرأة مسنة توفيت جراء سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الهلع والخوف الشديدين، جراء الهزة الارتدادية التي ضربت البلاد".

ويحذر معالجون وخبراء سيكولوجيون من مغبة التهاون في تقديم الرعاية الطبية النفسية للناجين والمتضررين من سكان المناطق المنكوبة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال وكبار السن .

منبهين من خطورة انتشار مشاعر الخوف والسلبية والقلق، وسيطرتها على الناس في ظل مثل هذه الكوارث والأزمات، حيث قد يودي الانهيار العصبي والصدمة النفسية الحادة بحياة المصاب وفقهم .

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