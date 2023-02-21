انتخابات الكونغو الديمقراطية علي صفيح ساخن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت دولة الكونغو الديموقراطية، حالة من التوتر والقلق من قبل المعارضين الذين وصفه تسجيل الناخبين ب"المعيب".

أثار بعض مرشحي المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، القلق بشأن المخالفات المزعومة في حملة تسجيل الناخبين، التي يقولون إنها ستؤثر في النتائج قبل الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر.

وقال مارتن فايولو، مرشح المعارضة، عقب ذهابه في المراكز الانتخابية، بإن هناك مراكز كانت موجودة في خريطة اللجنة الانتخابية غير مفتوحة وأخرى مفتوحة عندما لا ينبغي أن تكون كذلك".

وأضاف "كانت هناك مشاكل كثيرة"، متهما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ "تنظيم فوضى انتخابية استعدادا لعمليات التزوير".

وشابت المخالفات المزعومة، بما في ذلك آلات التصويت المعيبة والتأخير في فتح بعض مراكز الاقتراع ، الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018 والتي لا يزال فايولو يدعي أنه فاز بها بأغلبية ساحقة.

وقال هو وزميله المرشح مويس كاتومبي، إنهما يعتقدان أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تعطي الأولوية لتسجيل الناخبين، في المناطق الموالية للرئيس فيليكس تشيسكيدي مثل منطقة كاساي مسقط رأسه.

وقال كاتومبي، رجل الأعمال والحاكم السابق لمقاطعة كاتانغا الثرية، الذي أعلن ترشيحه في (ديسمبر): "هناك عدد أكبر من آلات التسجيل في كاساي مقارنة بالمناطق المأهولة الأخرى مثل كاتانغا".



وقال ثلاثة خبراء انتخابيين كونغوليين ودوليين ، تحدثوا لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، إنهم لاحظوا أيضًا تباينًا بين عدد مجموعات التسجيل المتاحة في المناطق الموالية لتشيسكيدي والمعارضة.

ومن المفترض أن يتم تسجيل أكثر من 50 مليون ناخب كونغولي بحلول 17 مارس، لكن لجنة الانتخابات التابعة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENI).

قالت إن عددًا غير محدد من المراكز في منطقة التسجيل الأولى المكونة

من 10 مقاطعات التي تضم العاصمة كينشاسا فاتها موعد نهائي مؤقت تم بالفعل تمديده بمقدار 25 يومًا.

ومن ناحيتها، أشارت باتريشيا نسيا مقررة اللجنة في بيان إلى الصعوبات التشغيلية دون إعطاء مزيد من التفاصيل, وقالت إنه "سيتم منحهم فترة لتعويضهم."

وأضافت أنه لم يتم فتح 24 مركزًا آخر في مقاطعة كينشاسا وعددًا غير محدد من المراكز في مقاطعة ماي ندومبي بسبب قضايا أمنية.

وأظهرت وثيقة داخلية للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اطلعت عليها رويترز أن 779 من مراكز التسجيل في المنطقة الأولى البالغ عددها 9200 كانت مغلقة أو لم تعد تعمل اعتبارًا من 1 فبراير وأن 52٪ فقط من الناخبين المتوقعين تم تسجيلهم.

وقالت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية، إنها تأمل "أن تجد مفوضية الانتخابات لحظة هدوء لتوضيح وضع مراكز التسجيل التي لم يتمكن مراقبونا من العثور عليها على الأرض".

وكانت البعثة قد أبلغت عن أكثر من 200 حادث في الأسبوعين الماضيين ، مثل التأخير في وصول المعدات والأعطال التي حالت دون تسجيل الناخبين.

المصدر: وكالة الأنباء الكونغو الديمقراطية

