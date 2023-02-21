ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله اليوم، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه، في ديوان الوزارة بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
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