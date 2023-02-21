الدول الصديقة تهنئ قيادة المملكة بذكرى يوم التأسيس

هنأ عدد من قادة الدول الصديقة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة، مشيدا بما حققته المملكة من إنجازات بارزة شملت مختلف الميادين وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

فيما عبر ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تمنياته للملك سلمان بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي برقية بعثها سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، أعرب عن تمنياته لخادم الحرمين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلا الله تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.

كما بعث ملك الأردن الملك عبد الله الثاني برقية لخادم الحرمين، أعرب فيها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يعيدها على الملك سلمان بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، هنأ رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، خادم الحرمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيداً بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.