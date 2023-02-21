انت الان تتابع خبر "غير مقبول على الإطلاق".. المانيا تدين اعدام الإيراني الألماني جمشید شارمهد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بيربوك في بيان إن "الحكم بالإعدام على جمشید شارمهد غير مقبول على الإطلاق. ليست عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ومهينة فحسب، بل إن جمشيد شارمهد لم يسبق له أن خضع لمحاكمة عادلة. لم تتح له إمكانية الحصول على مساعدة قانونية يختارها بحرية".وأضافت، أن "الأنباء الواردة من إيران صادمة. إن النطق بعقوبة الإعدام في إجراء لا يتوافق مع سيادة القانون مخالف للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولهذا ندينه".

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: "كان ظهور شارمهد علنًا أشبه بإدانته مسبقًا".

"نطلب من إيران معالجة أوجه القصور هذه أثناء إجراءات الاستئناف وتصحيح الحكم وفقًا لذلك، والتراجع عن عقوبة الإعدام".

وأردفت: "منذ توقيفه في ظروف مريبة جدًا، واصلنا التدخل على مستوى عالٍ لصالح السيد شارمهد".

وأوضحت: "لقد تجاهلت إيران هذه الجهود المكثفة، ورُفض دائمًا طلبنا لتمكين القنصلية من التواصل معه والحصول على مواعيد المحاكمة".

ومضت بالقول: "نطلب من إيران معالجة أوجه القصور هذه أثناء إجراءات الاستئناف وتصحيح الحكم وفقًا لذلك، والتراجع عن عقوبة الإعدام"، محذرة من أن "تطبيق حكم الإعدام على شارمهد سيواجَه بردّ قوي".

وحكم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب 2020، بالإعدام بزعم "تورطه في اعتداء إرهابي على مسجد في العام 2008"، على ما أعلن، الثلاثاء، موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

