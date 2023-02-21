انت الان تتابع خبر الخدمة الاتحادي يعلن استحداث أكثر من ألف درجة وظيفية والان مع التفاصيل
وشملت العناوين الوظيفية الآتية، وفق البيان:
وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد+ مترجم /لغة انكليزي/ ماجستير) بواقع (516) درجة وظيفية.
وزارة التعليم العالي (معاون مترجم/ آداب ولغات/ بكالوريوس) بواقع (256) درجة وظيفية.
وزارة الصحة (معاون مهندس تقني/ بكالوريوس) بواقع (5) درجة وظيفية
وزارة الصحة (معاون مهندس/ طب حياتي/بكالوريوس) بواقع (26) درجة وظيفية
وزارة الصحة (معاون كيمياوي تطبيقي/ بكالوريوس) بواقع (13) درجة وظيفية
وزارة الصحة (معاون مهندس/ أطراف/ بكالوريوس) بواقع (12) درجة وظيفية
وزارة الصحة (معاون فيزياوي / بكالوريوس) بواقع (231) درجة وظيفية
وزارة النفط (معاون باحث/ اقتصاديات النفط والغاز/ دبلوم عالي+ بكالوريوس) بواقع (9) درجات وظيفية
وزارة النفط (مهندس تقني/ ماجستير) بواقع (16) درجة وظيفية".
وبين، أنه "بلغ عدد الدرجات الوظيفية (1084) درجة وظيفية"، لافتاً إلى أنه "سيتم نشر الاسماء لاحقاً".
وطمئن المجلس، "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الدرجات الحاكمة بأقرب وقت"، موضحاً أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية".