انت الان تتابع خبر شمل نصف مليون تلميذ.. التربية تعلن انطلاق مشروع "التغذية المدرسية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لـ الخليج 365، "انطلق في مدارسنا مشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ( W.F.P) والذي يتضمن وجبة غذائية مُتكاملة لكل تلميذ".وبين السيد، أن "البرنامج سيشمل نصف مليون تلميذ عراقي في (1248) مدرسة ابتدائية موزعة في أقضية ونواحي المحافظات المشمولة بتنفيذ البرنامج بحسب بيانات وزارة التخطيط".