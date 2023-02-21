انت الان تتابع خبر بعد الاشادة بدور سانتوس في المونديال.. رونالدو يتلقى طعنة من بيبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد المدافع البرتغالي المخضرم أحد أقرب اللاعبين لرونالدو، بعدما لعبا بجوار بعضهما لسنوات طويلة، سواء في المنتخب أو ريال مدريد

و قال بيبي في مقابلة أجراها مع موقع الاتحاد البولندي لكرة القدم ونشرت في البرتغال على نطاق واسع إن "فرناندو سانتوس- المدير الفني الحالي لمنتخب بولندا أعطى دائما الأولوية للروح الجماعية خلال قيادته لفريق البحارة".



وشبه لاعب بورتو المخضرم البالغ من العمر 39 عاما، بين دور كريستيانو رونالدو البارز في المنتخب البرتغالي، ودور روبرت ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا، مشيدا بكليهما.

وأكد أن "فرناندو سانتوس جعل كريستيانو رونالدو يفهم أن المجموعة مهمة للغاية لقد كان (كريستيانو) مهما للغاية لما كان نجاحا بالنسبة لنا جميعا، وأعتقد أن شيئا كهذا سيحدث مع ليفاندوفسكي".

وكان سانتوس مدرب البرتغال السابق، قد فاجأ رونالدو خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، بوضعه على مقاعد البدلاء بداية من الأدوار الإقصائية.

وتابع بيبي: "كان كريستيانو رونالدو مرجعيتنا إنني مقتنع بأنه في بولندا سيكون الأمر كذلك مع ليفاندوفسكي، فهما لاعبان رائعان".

كما اعتبر لاعب ريال مدريد السابق أن "سانتوس سطر تاريخا جميلا مع المنتخب البرتغالي، وجعل البرتغال مرجعية في كرة القدم العالمية".

وتولى فرناندو سانتوس (68 عاما) تدريب المنتخب البولندي مؤخرا، بعدما قاد البرتغال بين عامي 2014 و 2022 ، وتوج معه خلال هذه الفترة بلقبي بطولة اليورو في فرنسا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وهيمنت في آخر بطولة قاد خلالها المنتخب البرتغالي، مونديال قطر 2022، الخلافات بين سانتوس وكريستيانو، وصلت إلى وضع نجم النصر السعودي على مقاعد البدلاء.

ووقع الاختيار على الإسباني روبرتو مارتينيز ليحل محل سانتوس في قيادة منتخب البرتغال، ومن المقرر أن يبدأ مهامه مع الفريق مطلع مارس/آذار المقبل.

