شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر لوزير الإعلام السعودى: الإعلام يخدم القضايا المشتركة بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية، أثناء حضوره منتدى الإعلام بالرياض، وأشاد القصبى بالعلاقات الطيبة التى تربط البلدين والشعبين، وأكد ضرورة استمرار التعاون والتواصل فى المجالات الإعلامية، ومواجهة التحديات التى تواجه الإعلام العربى وتسهم فى تشكيل الوعى الصحيح.

وأشاد جبر بالحفاوة التى قوبل بها الوفد الإعلامى المصرى فى بلده الثانى، مؤكدا أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان، والإعلام فيهما يقود الإعلام فى المنطقة، مؤكدا أن مصر فى قلوب السعوديين والعكس صحيح فالسعودية فى قلوب المصريين، والسعودية هى دائما الشقيقة وقت الضيق، ومصر لا تنسى أبدا فضل الاشقاء الذين وقفوا بجوارها فى الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التواصل بين الإعلاميين فى الدولتين بما يخدم القضايا المشتركة.