شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتنفيذ مشروعات خدمية واستغلال الأراضى ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

واستعرض النائب محمد الحسينى طلبات الإحاطة خلال الاجتماع، الأول، والثانى، بشأن ضرورة هدم مبنى عيادات الأسنان بمستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وإعادة بنائه ضمن أعمال التطوير التى يتم تنفيذها حاليًا بالمستشفى، وذلك بهدف توسعة الشارع الذى يمر بجوار المبنى ويربط بين منطقة أبو قتادة ودلاور وشارع الدكتور مصطفى مشرفه ليصبح 8 م بدلًا من 3 م وفتح محاور مرورية جديدة، فضلا ًعن ضرورة إحلال وتجديد المسجد ودار المناسبات الموجودين بالمستشفى، وتنفيذ قرار محافظة الجيزة الصادر بإزالة الوحدة الصحية بمنطقة صفط اللبن وإعادة بنائها، مع ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة باقى الوحدات الصحية الكائنة بنطاق حى بولاق الدكرور، ودمجها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وعرض الحسينى، طلب الإحاطة الثالث بشأن التأخر الشديد فى تنفيذ أعمال خط انحدار الصرف الصحى بشارع كفر طهرمس، وكذلك تأخر تنفيذ أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لبعض الشوارع الفرعية بنطاق حى بولاق الدكرور والمناطق المجاورة بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة الرابع بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر بالمسافة التى تمر بحى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة فضلًا عن التأخر الشديد فى إعادة خطوط الصرف الصحى مرة أخرى وتراكم أطنان من المخلفات الصلبة ومخلفات البناء الناتجة عن إزالة العقارات الموجودة بمسار المحور، الأمر الذى يؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن عدم قيام الجهة المنفذة للمحور بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمرافق (الكهرباء – الاتصالات – الغاز- مياه الشرب والصرف الصحي).

وتحدث وكيل اللجنة، عن طلب الإحاطة الخامس بشأن عدم نقل عدد من الأكشاك الكهربائية من بعض المناطق بحى بولاق الدكرور محافظة الجيزة، ومنها: أرض محطة الصرف الصحى الملغاة والمخصصة للنادى العربى بدلاور مما يتسبب فى عدم تنفيذ الأنشطة الرياضة، وشارع بهجت الشوربجى وميدان الطابق، مما يعوق حركة سير السيارات والمواطنين فضلًا عن ضرورة مراجعة كافة الأكشاك وصناديق الكهرباء بنطاق الحى، والسادس، بشأن إعادة استغلال أرض ومبانى مؤسسة رعاية الأحداث التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والكائنة بشارع سلام بمنطقة أبو قتادة بحى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، ومساحتها 14 فدانًا تقريبًا ومقام عليها مبانٍ وملاعب كرة قدم ويشغلها 210 مواطنين (أحداث) وذلك لإقامة نادى رياضى – اجتماعى – ثقافى لخدمة المواطنين بنطاق الحي.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسينى، بشأن سرعة تنفيذ مطالع ومنازل بنطاق حى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة - وذلك بإنشاء مطلع للمتجه إلى كوبرى روض الفرج من محور الفريق كمال عامر، ومطلع آخر بشارع السودان والربط مع محور الجامعة / صفط اللبن، ومنزل أمام مستشفى المروة القادم من المنيب والالتزام برصف طريق الخدمة أسفل المحور بترعة الزمر، فضلًا عن الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا بشأن إنشاء منازل ومطالع على الطريق الدائرى أمام شارع عبدالرحمن هريدى، ورفع كفاءة ورصف طريق الخدمة الموازى الطريق الدائرى وكذا كافة الشوارع الرئيسية بنطاق الحى، وسرعة تنفيذ كافة أعمال توصيل المرافق (مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء – الاتصالات – غاز) للأراضى المخصصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 لإقامة عدد كبير من المدارس الحكومية بحى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، حيث تبلغ تلك المساحات 130 ألف م2، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال جسات التربة وجار طرح عدد من المدارس، وكذلك إنشاء كوبرى مشاة كهربائى جديد بديلًا عن كوبرى مشاة همفرس بنطاق حى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة والذى تم إزالته لتنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، فضلا عن إعادة إنشاء كوبرى مشاة (الكوبرى الخشب) ورفع كفاءة وتحديث كوبريين مشاة (ناهيا، وأبو قتادة)، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وانتهت المناقشات إلى الموافقة المبدئية على استغلال الأرض لإنشاء مساحة 14 فدان لإنشاء نادى رياضى اجتماعى لخدمة أهالى بولاق الدكرور، وتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لدراسة الأمر، كما تم التوصية بإزالة الوحدة الصحية بصفط اللبن وإعادة بنائها وإسنادها لإقامة مركز طبى متطور وفقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما أوصت اللجنة بخصوص كوبرى همفرس بمراجعة خطوط المياه والصرف الصحى فى، من خلال الجهات المعنية، وبخصوص مستشفى بولاق الدكرور تم التوافق على تشكيل لجنة من وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالمرافق لوضع التصور النهائى لتوصيل كافة المرافق، كما وافق جهاز التعمير على رصف 12 شارع رئيسى (رفع كفاءة)، وبشأن كوبرى المشاة الخشب تم تكليف جهاز التعمير برفع كفاءته.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحسن استغلال الأراضى أملاك الدولة فى إقامة مشروعات خدمية للمواطنين تحقق منفعة عامة.