العاهل الأردني يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر جهود الأردن الدبلوماسية في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية، وبموجب ذلك، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا مواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

الأمن الدولي يؤكد التزامه بحل الدولتين في الأرض الفلسطينية

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، المكتبين الدائمين بمجلسي الأعيان والنواب.



وأشار الملك عبدالله الثاني إلى مساعي الأردن المستمرة لبناء التكامل الاقتصادي العربي وتنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم مصالح الأردن وقضايا الأمة، معيدًا التأكيد على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في مشاريع التعاون الاقتصادي في الإقليم.



وشدد على أهمية مواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء في سوريا للتخفيف من آثار الزلزال عليهم، مشيرًا إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي يتم إرسالها أيضا إلى تركيا.



بدوره، أشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال اللقاء، جهود الملك عبدالله الثاني في تعزيز مكانة الأردن العربية والدولية وحماية المصالح الوطنية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة وضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وفي سياق متصل، أكد الملك عبدالله الثاني، أن مجلس الأمة بشقيه شريك أساس في مسارات التحديث الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مبينا أن على جميع المؤسسات العمل للسير إلى الأمام في متابعة إنجاز تلك المسارات وتنفيذها، من أجل مستقبل الأردن.

ولفت إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون بين المجلسين والعمل بتشاركية مع الحكومة، معربا عن شكره لمجلسي الأعيان والنواب على روح المسؤولية العالية في التعامل مع التشريعات، والتنسيق الدائم مع الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية.

ونوه إلى أهمية دور المجلسين في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لشرح الأوضاع بشفافية، مشيدا بدور الأعيان والنواب في التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لدعم جهود الأردن الدبلوماسية.

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