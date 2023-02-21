وزير الخارجية الأمريكي يدعو ليبيا لاجتياز الانتخابات بأسرع وقت

ياسر رشاد - القاهرة - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ليبيا إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة شرعية منتخبة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المبعوث الأممي يعمل على إجرائها ويحاول جمع الأطراف من أجل الاتفاق على تحقيقها.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني أعلن بلينكن دعم واشنطن الجهود الأممية لجمع الأطراف الليبية للاتفاق على خريطة طريق موحدة. وقال بلينكن: “فيما يتعلق بليبيا فمن المهم أن يتم الوصول إلى إجراء انتخابات بسرعة وتشكيل حكومة منتخبة”.

وفي السياق ذاته، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، بالتزام جميع الأطراف الليبية لإيجاد حل بقيادة محلية للأزمة السياسية.

وقال باتيلي في تغريدة على حسابه في تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، قبل مغادرتي إلى نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والمشير خليفة حفتر.

وأضاف أنه يرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة.

وفي 27 فبراير الجاري، سيقدم باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس في هذا الشأن في ديسمبر الماضي.

ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ

نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل التوصل إلى حل.

يذكر أنّ وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، انتقدت مناقشة البعثة الأممية إلى ليبيا مسألة تأمين الانتخابات مع حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكّدت الوزارة في بيان صحافي حرص وزارة الداخلية في الحكومة الليبية على توحيد الصفوف والعمل على مساندة أبناء الشعب الليبي من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق ثقته في مارس الماضي، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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